Yeğenini taciz ettiğini öne sürdüğü kişi tarafından bıçaklandı

Olay, dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi İsmet Paşa Caddesi’nde meydana geldi. S.G. ile A.C. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle S.G., A.C.’yi bıçakla sırtından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.C., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. S.G. ise polis tarafından gözaltına alındı.

SAMSUN’un İlkadım ilçesinde A.C. (28), 8 yaşındaki yeğenine sözlü tacizde bulunduğunu iddia ettiği S.G. (33) tarafından sırtından bıçaklandı. Yaralanan A.C., hastanede tedaviye alındı.

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