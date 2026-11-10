Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Salıpazarı'nda anıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, öğrenciler tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını ve mücadelesini konu alan oratoryo sahnelendi.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla Atatürk'ün anısına iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı göndere çekilerek yarıya indirildi.

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