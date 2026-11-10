Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Salıpazarı'nda anıldı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yılında düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yılında düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, Kaymakam İbrahim Cesur ve Belediye Başkanı Refaettin Karaca'nın anıta çelenk sunmasıyla başladı.
Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla Atatürk'ün anısına iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı göndere çekilerek yarıya indirildi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından anma etkinlikleri, Salıpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda devam etti.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, öğrenciler tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını ve mücadelesini konu alan oratoryo sahnelendi.
Program kapsamında Atatürk'ü anma temalı şiirler okundu, müzikli gösteriler sunuldu.
Anma programına, Kaymakam İbrahim Cesur, Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erkan Çelikten, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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