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        Bafra'da minik öğrenciler Atatürk'ü andı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla Şehit Burak Perçin İlkokulunda anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 12:46 Güncelleme:
        Bafra'da minik öğrenciler Atatürk'ü andı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla Şehit Burak Perçin İlkokulunda anma programı düzenlendi.

        Okul bahçesinde düzenlenen törende sirenlerin çalmasıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Program kapsamında okulun 1-D sınıfı öğrencileri ellerinde bayraklarla anma etkinliğine katıldı.

        Minik öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler seslendirirken, "Deniz Üstü Köpürür" eşliğinde gerçekleştirilen anlamlı gösteri duygulu anlar yaşattı.

        Küçük öğrencilerin sunduğu gösteri, törene katılan velilerden büyük beğeni topladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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