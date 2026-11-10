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        Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Vezirköprü'de anıldı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yılında düzenlenen tören ve programlarla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 12:23 Güncelleme:
        Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Vezirköprü'de anıldı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yılında düzenlenen tören ve programlarla anıldı.

        Anma etkinlikleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldız, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Abdullah Alptekin ve Belediye Başkanı Murat Gül, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saat 09.05’te saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Tören, anıt önünde fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

        Anma programı, Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda devam etti.

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        Abdullah Şükrü Uluçay İlkokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan programa Kaymakam Bayram Yıldız, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Abdullah Alptekin, Belediye Başkanı Murat Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaşar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alper Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, İlçe Müftüsü Muhammer Özkalaycı, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Cumhuriyet Ortaokulu Müdür Yardımcısı Hüsamettin Kandemir yaptı.

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        Kandemir, 10 Kasım'ın Atatürk'ün fikirlerini anlama, gösterdiği yolda ilerleme ve Cumhuriyet'i daha ileriye taşıma kararlılığının yeniden vurgulandığı bir gün olduğunu belirterek, Atatürk'ün yalnızca bir komutan ve devlet kurucusu değil, milletine yeniden inanmayı öğreten büyük bir lider olduğunu ifade etti.

        Programda öğrenciler tarafından tiyatro gösterisi, oratoryo, müzik dinletisi ve şiirler sunuldu.

        Etkinlikler kapsamında ilçe genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Bayram Yıldız, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Abdullah Alptekin ve Belediye Başkanı Murat Gül tarafından verildi.

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        Program, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrencilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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