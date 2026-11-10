8 asırlık mezarlıktaki baş taşları gün yüzüne çıkıyor

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan ve Anadolu'nun en önemli Türkİslam mezarlıklarından biri olan Şeyh Seyyid Kutbiddin Mezarlığı'nın mezar taşları ve şahideleri, mezarlıktaki yol üzerinde kurulacak yeni alanda Türkçeleriyle birlikte sergilenecek.

Seyyid Kutbiddin Mezarlığı, Selçuklu'nun son dönemi ve Osmanlı'nın ilk dönemine ait 800 yıllık bir mezarlık olarak dikkat çekiyor. Beyler dönemine ait baş taşları ve şahideler de mezarlıkta bulunurken, burada bulunan 250'ye yakın anıt vasfındaki baş taşı ve şahidenin bakım ve onarımları Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından yapıldı. "Seyyid Kutbiddin Mezarlığı Tarihi Mezar Taşlarını Gün Yüzüne Çıkarıp Ziyarete Açma Projesi" çerçevesinde çalışma başlatılırken, Anıtlar Kurulundan onaylı olarak başlanan proje kapsamında Selçuklu'nun son, Osmanlı'nın da ilk dönemlerine ait tescilli mezarlar, mezar taşları ve şahideler, geçiş güzergahlarında sergilenmek üzere yol boylarına yerleştirilecek.

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Anadolu'nun en önemli Türkİslam mezarlıklarından biri olarak dikkat çeken Seyyid Kutbiddin Mezarlığı'nda, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıca yeni başlanan proje öncesinde mezarlığın çevre duvarı yenilendi, tehlike oluşturan ölü ağaçlar kesildi ve anıt özelliği taşıyan mezar başları ile şahideler muhafaza edilerek çevre temizliği yapıldı.

Projenin son hali hakkında bilgi veren SBB Mezarlıklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, Osmanlı dönemine ait baş taşlarının yol kenarlarında uygun yerlere beton kaideler yapılarak sergileneceğini bildirdi. Mezarlık içerisindeki 3 yolda da yolu kapatmayacak şekilde hazırlanan alanlarda bu baş taşlarının sergileneceğini belirten yetkililer, vatandaşların mezarlık içerisinden geçerken Osmanlı dönemine ait baş taşları ve şahideleri rahatlıkla görebileceğini, aynı zamanda Türkçelerini de okuyarak üzerlerinde ne yazdığını öğrenebileceğini ifade ettiler.

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400'e yakın baş taşı ve şahidenin yer aldığı Anadolu'nun en önemli eski mezarlıklarından olan Seyyid Kutbiddin Mezarlığı'ndaki projenin kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.