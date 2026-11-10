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        Öğretmenlere bağımlılıkla mücadele eğitimi

        Samsun'un Ladik ilçesinde yürütülen "Ladik Sağlıklı Nefes Projesi" kapsamında, Atatürk İlkokulu öğretmenlerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 13:22 Güncelleme:
        Öğretmenlere bağımlılıkla mücadele eğitimi

        Samsun’un Ladik ilçesinde yürütülen "Ladik Sağlıklı Nefes Projesi" kapsamında, Atatürk İlkokulu öğretmenlerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

        Yeşilay Samsun Şube Başkanı ve Psikolojik Danışman Emre Güneş tarafından gerçekleştirilen eğitimde, bağımlılığın oluşum süreci, beyin üzerindeki etkileri ve bağımlılıkla mücadelede farkındalığın önemi ele alındı.

        Eğitimde bağımlılığın yalnızca bireysel bir alışkanlık olarak değerlendirilmemesi gerektiği, biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutları bulunan çok yönlü bir süreç olduğu üzerinde duruldu. Katılımcılara bağımlılık döngüsü, beynin ödül sistemi ve dopaminin bu süreçteki rolü hakkında bilgi verildi. Sunum eşliğinde gerçekleştirilen eğitimde, bağımlılığa zemin hazırlayan etkenler ve bağımlılıkla mücadelede erken farkındalığın önemi de değerlendirildi.

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        Eğitim, öğretmenlerin bağımlılık konusundaki bilgi ve farkındalıklarını geliştirmeyi, bağımlılık riskine ilişkin belirtileri daha iyi tanımalarına katkı sunmayı amaçladı. Okulların yalnızca akademik öğrenmenin gerçekleştiği kurumlar değil, aynı zamanda koruyucu ve önleyici çalışmaların yürütüldüğü önemli eğitim ortamları olduğu vurgulandı.

        Ladik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Ladik Sağlıklı Nefes Projesi – Eğitim Kurumlarında Tütün Bağımlılığıyla Mücadele ve Çalışan Destek Programı", eğitim çalışanlarının sağlığını bütüncül bir yaklaşımla desteklemeyi hedefliyor.

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