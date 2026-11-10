Samsun'da "Bir Gülümse Bir Umut" projesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumlarla iş birliğinde hayata geçirdiği "Bir Gülümseme Bir Umut" Projesi kapsamında, hastanede kanser tedavisi gören minik kalplerle buluşmaya devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Medical Park Samsun Hastanesi iş birliğinde yürütülen "Bir Gülümseme Bir Umut Projesi" kapsamında tedavi süreci devam eden çocuklara moral ve motivasyon desteği sağlanıyor. Hastanelerde kanser tedavisi gören çocukları ziyaret ederek bu zorlu süreçte yanlarında olmayı hedefleyen proje, sosyal sorumluluk ve dayanışmanın güzel örneklerinden birini ortaya koyuyor. Proje kapsamında ekipler, minik kalplerle bir araya gelerek çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturacak etkinlikler gerçekleştiriyor.

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Çocuklar için keyifli ve güvenli ortamlar oluşturuluyor

Çocukların yaş grupları ve bireysel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanan programlarda oyun ve drama çalışmaları, resim ve el sanatları faaliyetleri, kitap okuma saatleri, grup çalışmaları ve sohbet etkinlikleri düzenleniyor. Bunun yanı sıra temel yaşam becerilerini destekleyen atölyelerle çocuklar için keyifli ve güvenli ortamlar oluşturuluyor.