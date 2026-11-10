Bıçaklı yaralama şüphesi tutuklandı
Samsun'da bir kişiyi bıçakla sırtından ağır yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun'da bir kişiyi bıçakla sırtından ağır yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.G. (33), A.C.'yi (28) sırtından bıçaklayarak hayati tehlike arz edecek şekilde yaraladı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli S.G.'yi yakaladı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen S.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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