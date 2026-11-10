Samsun'da kanser tedavisi gören çocuklara moral desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen, Bir Gülümseme Bir Umut Projesi kapsamında kanser tedavisi gören çocuklara moral ve motivasyon desteği sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve özel bir hastane işbirliğinde hayata geçirilen projeyle hastanelerde tedavileri devam eden çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Çocukların yaş grupları ve bireysel ihtiyaçlarına göre hazırlanan programlarda oyun, drama, resim, el sanatları, kitap okuma ve grup çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Temel yaşam becerilerini destekleyen atölyelerin de yer aldığı etkinliklerle çocukların tedavi süreçlerinde keyifli vakit geçirmeleri ve motivasyonlarının artırılması hedefleniyor.