Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        COP31
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da kanser tedavisi gören çocuklara moral desteği

        Samsun'da kanser tedavisi gören çocuklara moral desteği

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen, Bir Gülümseme Bir Umut Projesi kapsamında kanser tedavisi gören çocuklara moral ve motivasyon desteği sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 16:22 Güncelleme:
        Samsun'da kanser tedavisi gören çocuklara moral desteği

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen, Bir Gülümseme Bir Umut Projesi kapsamında kanser tedavisi gören çocuklara moral ve motivasyon desteği sağlanıyor.

        Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve özel bir hastane işbirliğinde hayata geçirilen projeyle hastanelerde tedavileri devam eden çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

        Çocukların yaş grupları ve bireysel ihtiyaçlarına göre hazırlanan programlarda oyun, drama, resim, el sanatları, kitap okuma ve grup çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        Temel yaşam becerilerini destekleyen atölyelerin de yer aldığı etkinliklerle çocukların tedavi süreçlerinde keyifli vakit geçirmeleri ve motivasyonlarının artırılması hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan

        Benzer Haberler

        (Düzeltme) Doktoru bıçaklayan şüpheli tutuklandı
        (Düzeltme) Doktoru bıçaklayan şüpheli tutuklandı
        Bıçaklı yaralama şüphesi tutuklandı
        Bıçaklı yaralama şüphesi tutuklandı
        Doktoru bıçaklayan şüpheli tutuklandı
        Doktoru bıçaklayan şüpheli tutuklandı
        "Akciğer kanseri önlenebilir bir hastalık"
        "Akciğer kanseri önlenebilir bir hastalık"
        Oğlunu darbettiği iddia edilen baba adli kontrolle serbest bırakıldı
        Oğlunu darbettiği iddia edilen baba adli kontrolle serbest bırakıldı
        Samsun'da "Bir Gülümse Bir Umut" projesi
        Samsun'da "Bir Gülümse Bir Umut" projesi