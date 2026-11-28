Samsun'un Bafra ilçesinde Büyük Pazar Yeri çevresinde yol ve kaldırım düzenleme çalışması yürütülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Belediye Caddesi, Kadı Çeşmesi Sokak ile Alaçam Caddesi'nde tamamlanan begonit parke taşlı düzenlemelerin ardından Büyük Pazar Yeri'nde kilitli parke taşı yol ve kaldırım çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçeye daha düzenli ve sağlıklı bir ulaşım ağı kazandırmak için çalıştıklarını belirterek, "Bafra'mızın önemli ulaşım güzergahlarında başlattığımız hizmet çalışmaları kapsamında, bu kez Büyük Pazar Yeri çevresinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.