Samsun’da organize sanayi bölgeleri(OSB) ve lojistik merkezin gelişimine yönelik çalışmalar, düzenlenen yönetim kurulu toplantılarında ele alındı. Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantılarda, ROKETSAN’ın Samsun Teknoloji OSB’de planladığı 340 dönümlük yatırım başta olmak üzere altyapı çalışmaları, yeni eğitim kampüsleri, lojistik yatırımları ve sanayi bölgelerinin ihtiyaçları değerlendirildi.

Samsun Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi(OSM) Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi. 38 sanayi parselinde yüzde 42 doluluk oranına ulaşan bölgede, ROKETSAN tarafından 340 dönümlük alanda yapılması planlanan yatırım için yer tahsisi konusu görüşüldü.

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Toplantıda ayrıca OSB’de devam eden yol ve altyapı çalışmaları, trafo binası ve enerji iletim hatları, taşkın koruma çalışmaları ile karayolları tarafından yürütülen bağlantı yolları ele alındı. Sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla bölgede yapılması planlanan 24’er derslikli iki mesleki ve teknik Anadolu lisesi ve eklentilerine ilişkin çalışmalar da değerlendirildi.

Lojistik merkezde depo talepleri görüşüldü

Samsun Lojistik Merkezi Yönetim Kurulu Toplantısı’nda lojistik raporları, depo yatırımları ve firmalardan gelen talepler masaya yatırıldı. Toplantıda, 5 bin metrekarelik 4 adet yatay buğday ve hububat deposunun inşaatında devam eden çalışmalar hakkında bilgi verilirken, firmaların depo kiralama talepleri de değerlendirildi.

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Merkez OSB’de doluluk yüzde 100’e ulaştı

Merkez Organize Sanayi Bölgesi’nin Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı’nda ise 102 sanayi parselinin tamamında doluluk oranına ulaşıldığı bildirildi. Toplantıda müteşebbis heyet oluşturulurken, Samsun Teknoport Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin kuruluş çalışmaları, Model Fabrika ticari işletmesinin anonim şirkete dönüştürülmesi ve firmalardan gelen talepler görüşüldü. 2027 yılı elektrik tedarik teklifleri hakkında da bilgi verildi.

Yakakent OSB’nin altyapı çalışmaları ele alındı

Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı’nda da altyapı çalışmaları, elektrik hattı projesi, idari bina yapımı ve DSİ tarafından yürütülen menfez projeleri değerlendirildi. Bölgede yapılan ön tahsis başvuruları ve devam eden çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

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Toplantılara Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Vali Yardımcısı ve Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.