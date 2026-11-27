Bölgede incelemelerde bulunan Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, çalışmalar dolayısıyla Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’a teşekkür etti.

Heyelanın ardından belirlenen yeni güzergahta yaklaşık 2 kilometrelik yol açma çalışması gerçekleştirilirken, bölgede köprü yapım çalışmalarına da başlandı. Yeni açılan yolun zemin oturma süreci boyunca yapılan kontrollerde çökmelerin meydana geldiği bölümler ilave dolgu çalışmalarıyla güçlendirildi. Zeminin oturmasının ardından yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda ve ortalama 8,5 metre genişliğindeki beton yolun yapımına geçildi.

Vezirköprü’nün Küçükkale, Kızılcakoru ve Elmalı Mahallelerine ulaşım sağlayan grup yolunun Küçükkale mevkiinde, 2023 yılı sonlarında meydana gelen heyelan sonucu yol tamamen kullanılamaz hale gelmişti. Bölge ulaşımının yeniden sağlanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında yeni güzergah oluşturularak yol yapımında önemli aşama kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.