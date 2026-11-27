Samsun'un İlkadım ilçesinde yaklaşık 100 köpeğin uygunsuz şartlarda barındırıldığı ihbarı üzerine başlatılan incelemede, bir adreste 126 köpek ve 29 kedi tespit edildi. Hayvanlar, mahkeme kararıyla bulundukları yerden alınarak belediye hayvan bakımevine teslim edildi.

İlkadım ilçesi Aşağıavdan Mahallesi Irmak mevkisinde bulunan bir taşınmazda çok sayıda köpek barındırıldığı yönündeki bildirim üzerine inceleme başlatıldı. 23 Kasım'da yapılan ilk incelemede, alanın dışından yaklaşık 100 köpeğin sıkışık şartlarda barındırıldığı, zeminde dışkı birikintilerinin bulunduğu tespit edildi.

Mahkeme kararıyla arama yapıldı

REKLAM

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Samsun 3. Sulh Ceza Hakimliğince 26 Kasım'da arama kararı verildi. Karar doğrultusunda jandarma, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım Belediyesi ve ilgili kurum personelinin katılımıyla adreste çalışma gerçekleştirildi. Yapılan incelemede taşınmazda 126 köpek ve 29 kedi olmak üzere toplam 155 hayvan bulundu. Köpeklerin 94'ünde mikroçip tespit edilirken, bunlardan 36'sının Bakanlık veri sisteminde sahipli olarak kayıtlı olduğu belirlendi. Ayrıca 17 yetişkin köpekte mikroçip bulunmadığı, 15 yavru köpeğin ise kimliklendirme durumunun ayrıca değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

REKLAM

Hayvanların barınma şartları dikkat çekti

İncelemede hayvanların yıpranmış kulübelerde barındırıldığı, alanda yoğun dışkı birikintileri ve kötü koku bulunduğu tespit edildi. Ayrıca hayvanların bulunduğu alanda keskin metal parçaları ve çeşitli atıklar görülürken, bazı köpeklerde kıl dökülmesi ve deri lezyonları belirlendi. Çalışma kapsamında el konulan 126 köpek ve 29 kedi belediye hayvan bakımevine nakledildi. Adreste hayvan kalmadığı bildirildi. Olayla ilgili 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında inceleme başlatılırken, fiilin suç oluşturup oluşturmadığına ilişkin değerlendirmeyi Cumhuriyet Başsavcılığının yürüteceği soruşturma belirleyecek.

REKLAM

İdari para cezası uygulanacak

İlkadım Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Olay yerinde yapılan ilk incelemede; mülk sahibinin rızası olmadığı için alana girilememiş, ancak dışarıdan yapılan gözlemlerde hayvanların sıkışık bir düzende tutulduğu, zeminde yoğun dışkı birikintisi oluştuğu ve alanın hemen bitişiğinden doğal bir akarsuyun geçtiği tespit edilerek tutanak altına alınmıştır. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından talep edilen arama izni ve Samsun Sulh Ceza Hakimliğinden alınan mahkeme kararı doğrultusunda; hayvanların sağlığını ve çevre güvenliğini korumak amacıyla söz konusu alanda denetim ve tespitlerin ardından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında; hayvanlarını uygun olmayan koşullarda barındıran ve bakım yükümlülüklerini yerine getirmeyen sahipli köpeklerin sahiplerine idari para cezası uygulanacaktır. Yasaklı (tehlike arz eden) ırk veya melezi olduğu belirlenen, ancak süresi içinde kısırlaştırılıp kayıt altına alınmayan köpeklere el konularak bakımevine teslim edilecek ve sorumlulara hayvan başına idari para cezası uygulanacaktır. Hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal ettiği veya onlara acı/zarar verdiği tespit edilen kişilere hayvan bulundurma yasağı getirilecek ve sistem üzerinden yeniden hayvan sahiplenmeleri engellenecektir" denildi.