Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica, olabildiğince hızlı şekilde puanlar toplayıp ligde kalmayı hedeflediklerini söyledi.

Bjelica, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahalarında oynayacakları Gençlerbirliği maçını değerlendirdi.

Düşme potasından çıkmak için direkt rakipleri olan bir takımla karşılaşacaklarına işaret eden Bjelica, "Böyle karşılaşmalarda bazen topa sahip olmak, bazen de kontra atak oynamak gerekebilir. Konyaspor karşılaşmasına baktığımızda, birinci yarıda daha fazla topa sahip olan taraftık ama 1-0 öne geçtikten sonra ikinci yarıda biraz daha geri çekildik. Bütün sonuçlara baktığımızda, oyuncuların üzerinde olan stresten ötürü geri çekilmek zorunda kalıyoruz. Geriye çekildiğimizde kontra atak oynayabilecek çok iyi oyuncularımız olduğunu da söyleyebilirim." dedi.

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Topa sahip olmak isteyen bir takım olduklarını anlatan Bjelica, şöyle devam etti:

"Bazen rakipleriniz buna izin vermiyor ama sahip olabiliyorsak topa sahip olmaya devam edeceğiz. Eğer olmuyorsa ikinci bölgede bekleyip rakibin hatasını kovalayacağız. Açıkçası bir felsefede oynamamız gerektiğini düşünmüyorum. Oyuncuları olabildiğince oyuna adapte etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de maksimum düzeyde onların verimliliğini artırmaya çalışıyoruz. Olabildiğince çok hızlı şekilde puan toplayıp ligde kalmak gibi bir hedefim var. Yani felsefemde çok inanılmaz şeyler yapmak yok. Hedefimiz ligde kalmak. Bunu başarmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

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Bjelica, Gençlerbirliği ile 6 puanlık bir karşılaşma oynayacaklarını vurgulayarak taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydetti.