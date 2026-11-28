Samsun'da düzenlenen İmam Hatip Okulları Tekvando Spor Oyunları’nda mücadele eden Kavaklı öğrenciler, 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

26 Kasım'da Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalarda Kavaklı sporcular, farklı kilo kategorilerinde mücadele etti. Turnuvada Hasan Eren Tüğmen 65 kiloda, Selin Yardımcı ise 47 kiloda birinci oldu. Gökçe Çaycı 55 kiloda ikincilik, Emine Altunay ise 41 kiloda üçüncülük elde etti.

Kazanılan 4 madalyayla Kavak’ı gururlandıran öğrenciler, okullarını da başarıyla temsil etti. Genç sporcuların başarısında emeği bulunan ailelerine, öğretmenlerine, okul yöneticilerine ve antrenörlerine teşekkür edildi.