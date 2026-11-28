Samsun'da İlkadım Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan butik çikolata kursunda kadınlar, çikolatayı adeta bir sanat eserine dönüştürüyor.

Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanında açılan pastacılık ve butik çikolata kursları ilgi görmeye devam ediyor. Kursiyerler, temperleme işleminden kalıplamaya, şekillendirmeden sunuma kadar üretimin tüm aşamalarını öğreniyor. Çikolatanın doğru sıcaklıkta temperlenerek kıtır kıvamına getirildiği eğitimlerde, farklı kalıplar kullanılarak özgün tasarımlar hazırlanıyor. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından çikolatalar, görsel şölen sunan yenilebilir sanat eserlerine dönüşüyor.

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"Çikolatanın kalbi temperleme işlemi"

İlkadım Halk Eğitim Merkezi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alan öğretmeni Ayşin Özbaş, kurumda 14 yıldır görev yaptığını belirterek, farklı alanlarda çok sayıda kurs açtıklarını söyledi. Butik çikolata kursunda 20'nci gruba ulaşmanın kendilerini gururlandırdığını ifade eden Özbaş, "Kursiyerlerimiz burada 116 saatlik bir eğitim alıyor. Ön işlemi yapılmış çikolatayı temperleyerek kıtır kıtır, lezzetli ve yenilebilir hale getiriyoruz. Temperleme, çikolatanın ana damarı, kalbidir diyebiliriz. Daha sonra temperlediğimiz çikolataları kalıplara döküyor, dinlendiriyor ve şekil vermek amacıyla birleştiriyoruz. Yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından güzel çikolatalar ortaya çıkarıyoruz. İlkadım Halk Eğitim Merkezi olarak yoğun şekilde kurslarımızı sürdürüyor, kursiyerlerimize yeni beceriler kazandırıyoruz. Pastacılık ve çikolata alanında ilgisi olan herkesi kurslarımıza bekliyoruz" dedi.

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"Kendimi geliştirerek iyi yerlere gelmek istiyorum"

Kursiyerlerden 18 yaşındaki Çağla Sarıoğlu ise 18 yaşına girdikten sonra öğretmeni Ayşin Özbaş ile tanıştığını ve pastacılık ile çikolata kurslarına katılmaya karar verdiğini dile getirdi. Kursta çikolata evleri hazırladıklarını anlatan Sarıoğlu, "Burada hocamla beraber çikolata çalışıyoruz. İlkadım Halk Eğitim Merkezi kurslarına gelerek kendimi çok iyi yerlere taşımak istiyorum" diye konuştu.

"Kurs sayesinde kendi işimi kurdum"

Kursiyerlerden 36 yaşındaki Fatma Özdemir de yaklaşık 2 yıl önce Halk eğitim kursuna katılarak pastacılık ve yaş pasta kurslarına katılmaya başladığını, aldığı eğitimlerin ardından evden üretim yaparak kendi işini kurduğunu söyledi. Yaklaşık 1 yıldır evden sipariş aldığını belirten Özdemir, butik çikolata alanındaki ilk siparişini Öğretmenler günü için aldığını anlattı.

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İlk siparişinde heyecan ve endişe yaşadığını ifade eden Özdemir, "İlk siparişimi butik çikolatadan aldım. Öğretmenler günü için sipariş verilmişti. İlk işim olduğu için korkarak kabul ettim. Ancak Ayşin hocamın desteği ve verdiği bilgiler sayesinde bu işin üstesinden gelebileceğime inandım. Siparişimi başarılı bir şekilde hazırlayıp teslim ettim. Kursun bana çok büyük katkısı oldu. Artık benim için bir gelir kaynağı haline geldi. Ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen, bu işi aşkla yapmak isteyen tüm kadınları kurslarımıza bekliyorum" şeklinde konuştu.