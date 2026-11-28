Samsun Teknopark bünyesinde geniş aile yapısından çekirdek aile kültürüne geçişle birlikte ebeveynlerin bebek büyütürken yaşadığı tecrübesizliğe çözüm sunmak amacıyla yapay zeka destekli geliştirilen "Dijital Büyükanne" platformu, Kavak'ta tanıtıldı.

Kavak Belediyesi ile Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği işbirliğinde uygulanan "Dijital Büyükanne Kavak Lansmanı ve Bilimsel Sempozyumu"nda ailelere, 0-24 aylık bebeklerin gelişim sürecinde rehberlik etmesi amacıyla hazırlanan yapay zeka destekli uygulama ile çocuk sağlığı, erken çocukluk gelişimi ve aile destek hizmetleri üzerine çalışmalar anlatıldı.

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Programda Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Seren, Samsun Üniversitesi Yazılım Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Muammer Türkoğlu, OMÜ Gelişimsel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Görevlisi Sema Gül, Samsun Teknopark Genel Müdürü Levent Tanrıverdi ve OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli hemşire Fatma Çavdar Kola deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Projenin hayata geçirilmesine sunduğu katkı dolayısıyla Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün ve Kavak Yerel Eylem Grubu Proje Müdürü Ebru Akman'a teşekkür edilen programa Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Abdülvahap Çakmak, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru, Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği (SAMSİAD) Başkanı Süleyman Fersat Eldemir, Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Samsun Şube Başkanı Hasan Can Liva, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.