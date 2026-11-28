Türk Kızılay Tekkeköy İlçe Temsilciliği tarafından Kızılay gönüllülerine yönelik Havza gezisi düzenlendi.

Türk Kızılay Tekkeköy İlçe Temsilcisi Emine Haliloğlu Yeşiloğlu, yönetim kurulu üyeleri ve Kızılay gönüllüleri Havza ziyareti kapsamında Türk Kızılay Havza Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu ve Genç Kızılay Havza Şube Başkanı İrem Uyaroğlu tarafından karşılandı.

Havza Atatürk Evi ve 729 yıllık Yörgüç Paşazade Mustafa Bey Camisi'ni gezen ziyaretçilere görevliler tarafından bilgi verildi.

Yeşiloğlu, gezinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlendiğini belirterek, "Daha önce ilçelerimizi ziyaret etmeyen gönüllülerimiz ile kültürel geziler düzenlemekteyiz. Havza'yı ziyaret etmek, Atatürk'ün Cumhuriyet'imizin kurulması için yapmış olduğu çalışmaları yerinde öğrenmek, Milli Mücadele'nin ilklerinin yaşandığı mekanları görmek oldukça güzeldi." dedi.