Samsun Terme İlçe Belediye Başkanı Şenol Kul, Samsun’da faaliyet gösteren Terme Birlik ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği "Kent Söyleşileri" programına konuk oldu. Başkan Kul, "Nerede olursak olalım, Terme sevdası bizi birleştiriyor. Samsun’daki hemşehrilerimizle kurduğumuz güçlü dayanışma, ilçemizin geleceği açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Samsun’da yaşayan Termelileri bir araya getiren Terme Birlik ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen "Kent Söyleşileri" programına katıldı. Dernek Başkanı Zekai Altunpala, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyelerinin katıldığı program, samimi bir atmosferde gerçekleşti. Hemşehrileriyle bir araya gelen Başkan Kul, Terme’de hayata geçirilen yatırımları, devam eden projeleri ve ilçenin gelecek vizyonunu paylaşarak katılımcıların sorularını yanıtladı.

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"Terme sevdası bizi her yerde birleştiriyor"

Programda hemşehrilerine hitap eden Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, sivil toplum kuruluşlarının ve hemşehri derneklerinin toplumsal dayanışmadaki önemine dikkat çekti. Termelilerin nerede yaşarsa yaşasın memleketleriyle bağlarını koparmadığını vurgulayan Başkan Kul, "Bugün Samsun’da, yüreği memleket sevdasıyla çarpan çok kıymetli hemşehrilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim en büyük gücümüz, aramızdaki birlik ve beraberlik ruhudur. Samsun’da Terme kültürünü, kardeşliğini ve dayanışmasını yaşatan Terme Birlik ve Dayanışma Derneğimiz, iki şehir arasında önemli bir gönül köprüsü kuruyor. Bizler de ortak akıl anlayışıyla, yalnızca Terme’de yaşayan değil, farklı şehirlerde hayatını sürdüren hemşehrilerimizin de fikirlerini ve desteklerini alarak ilçemizi geleceğe taşımak istiyoruz. Bu anlamlı buluşmaya vesile olan Dernek Başkanımız Zekai Altunpala’ya, yönetimine ve tüm hemşehrilerimize nazik davetleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

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Başkandan teşekkür

Terme Birlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Zekai Altunpala ise davetlerini kırmayarak programa katılan Belediye Başkanı Şenol Kul’u ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirterek, "Dernek olarak düzenlediğimiz Kent Söyleşileri kapsamında Sayın Başkanımızı konuk etmekten büyük mutluluk duyduk. Yoğun gündemine rağmen bizlerle bir araya gelerek ilçemizdeki çalışmaları ve hedeflerini paylaşması tüm hemşehrilerimizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Terme’nin gelişimi için atılan her adımda dernek olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Karşılıklı sohbet ve istişarelerle devam eden program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.