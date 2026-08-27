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        Canik Belediyesinden birinci sınıf öğrencilerine eğitim desteği

        Canik Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilçede ilkokul birinci sınıfa başlayacak tüm öğrencilere çanta ve kırtasiye seti hediye edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 13:45 Güncelleme:
        Canik Belediyesinden birinci sınıf öğrencilerine eğitim desteği

        Canik Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilçede ilkokul birinci sınıfa başlayacak tüm öğrencilere çanta ve kırtasiye seti hediye edecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kız ve erkek öğrenciler için ayrı hazırlanan çanta ve kırtasiye setleri, eğitim öğretim yılının ilk günü öğrencilere sıralarında teslim edilecek.

        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, okula başlayacak öğrencilerin heyecanına ortak olmayı amaçladıklarını belirterek, "Bu yıl da okula başlayan tüm öğrencilerimize çanta ve kırtasiye seti hediye ediyoruz." dedi.

        Setlerin Ticaret Bakanlığınca onaylı ürünlerden oluşturulduğunu aktaran Sandıkçı, öğrencilerin eğitim hayatında ihtiyaç duyacağı ürünlerin çanta ve kırtasiye setlerinde yer aldığını ifade etti.

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        Sandıkçı, desteğin aile bütçesine de katkı sağlamasını hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Eğitim öğretim yılının ilk günü öğrencilerimizi sıralarında ziyaret ederek çanta ve kırtasiye setlerimizi kendilerine hediye edeceğiz. Okula başlayan çocuklarımızın heyecanına ortak olacağımız bu destekle aile bütçesine de bir nebze olsun katkıda bulunmayı hedefledik. Eğitim alanındaki projelerimize yenilerini eklemeye, öğrencilerimize ve ailelerimize destek olmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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