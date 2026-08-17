Canik'te özel gereksinimli çocuklar sanat ve teknoloji etkinlikleriyle buluşuyor

Özel çocuklara terapi hizmeti sunulması amacıyla yapımına başlanan Canik Belediyesi Özel Çocuklar Misafirhanesi'ndeki çalışmalar da devam ediyor.

Bu kapsamda Canik Belediyesi Uludağ Engelsiz Sosyal Yaşam Parkı'nda özel gereksinimli bireylere ve ailelerine yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Canik Var, Engel Yok" sloganıyla engelsiz yaşam farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

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