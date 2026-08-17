Canik'te özel gereksinimli çocuklar sanat ve teknoloji etkinlikleriyle buluşuyor
Canik Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla proje ve çalışmalarını sürdürüyor.
Canik Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla proje ve çalışmalarını sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Canik Var, Engel Yok" sloganıyla engelsiz yaşam farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.
Bu kapsamda Canik Belediyesi Uludağ Engelsiz Sosyal Yaşam Parkı'nda özel gereksinimli bireylere ve ailelerine yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.
"Hayallerine Sınır Yok, Sanatla Üret Gücünü Keşfet" Projesi kapsamında özel çocuklar, Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde sanat etkinlikleri ve sosyal aktivitelerle buluşturuluyor.
Çocukların duyusal becerilerinin desteklenmesinin amaçlandığı etkinliklerde çeşitli sanat çalışmaları yapılırken, yenilikçi teknolojiler de tanıtılıyor.
Özel çocuklara terapi hizmeti sunulması amacıyla yapımına başlanan Canik Belediyesi Özel Çocuklar Misafirhanesi'ndeki çalışmalar da devam ediyor.
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, özel gereksinimli bireylere yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Canik'imizde engelsiz yaşam farkındalığını artırıyor, özel bireylerimize yönelik projelerimize yenilerini ekliyoruz." ifadesini kullandı.
Sandıkçı, özel çocukların sosyal hayata katılımını destekleyen projeler üretmeye devam edeceklerini vurguladı.
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