– Samsun'da görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İlhan Karabıçak, doğa kampı sırasında akarsu çevresine koyduğu fotokapan ile çakalları kayıt altına aldı. Aynı bölgede geceyi çadırda geçiren cerrah, yaban hayvanlarının seslerini duyduğu anlarda çadırından çıkarak düdük sesiyle hayvanları uzaklaştırmaya çalıştı.

Medical Park Samsun Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. İlhan Karabıçak, boş vakitlerinde ve izinli günlerinde Samsun ve Karadeniz başta olmak üzere birçok ildeki doğal güzellikleri profesyonel ekipmanlarıyla kayıt altına alıyor. Doç. Dr. Karabıçak ve arkadaşı bu kez de Atakum ilçesindeki ormanlık alanda kamp yaptı. Akarsu kenarına fotokapan yerleştiren Karabıçak, çadırını da aynı bölgeye kurarak konakladı.

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Konaklama sırasında zaman zaman çadırından çıkarak düdük çalan cerrah, etraftaki vahşi hayvanları uyararak uzaklaştırdı. Sabah olduğunda bölgeye yerleştirdikleri fotokapanı inceleyen Karabıçak ve arkadaşı, çakalları görünce büyük sevinç yaşadı. Yaşadığı anları paylaşan doğadaki cerrah, "Siz olsanız çakallarla aynı yerde kalır mıydınız? Bir sonraki seferde ayı ya da kurt da görür müyüz, bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Konakladığı ve gezdiği vahşi doğada bazen nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altındaki geyik, dağ keçisi gibi hayvanları da kaydeden cerrah, Türkiye'nin güzelliklerine mercek tutmaya devam edeceğini belirtti.