Bafra'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, SamsunSinop kara yolu yan yol üzerindeki Eski Tofaş Kavşağı'nda meydana geldi. Yan yolda Samsun yönünde ilerleyen Abdulkadir Yavuz (26) idaresindeki 55 ASH 065 plakalı otomobil, kara yoluna çıkmak isteyen Süleyman Aydoğan (55) yönetimindeki 55 M 4840 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada minibüs sürücüsü Süleyman Aydoğan yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.