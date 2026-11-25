Programa, Kaymakam Can Atak, Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Üsteğmen Tayfun Ercan, İlçe Emniyet Müdürü Yücel Memiş, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.