Terme'de kadına yönelik şiddetle mücadele için farkındalık programı düzenlendi
Terme'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık programı düzenlendi.
Terme'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık programı düzenlendi.
Terme Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelince kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda ortak bilgilendirme sunumu yapıldı.
Programa, Kaymakam Can Atak, Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Üsteğmen Tayfun Ercan, İlçe Emniyet Müdürü Yücel Memiş, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Programın ardından ekiplerce Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
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