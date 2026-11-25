Samsun'un Bafra ilçesinde belediye bünyesinde açılan meslek edindirme ve el sanatları kurslarına vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Bafra Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen el nakışları, sim sırma, rölyef, filografi, kilim ve keten dokuma kursları devam ediyor.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve eşi Asuman Kılıç, kursları ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti, eğitmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kılıç, yaptığı açıklamada, vatandaşlara ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirebilecekleri imkanlar sunmayı sürdürdüklerini belirterek, "Özellikle geleneksel el sanatlarımızın yaşatılarak gelecek nesillere aktarılmasını önemsiyoruz." dedi.

REKLAM

Kurslarla vatandaşların yeni beceriler kazanmasına ve meslek sahibi olmasına katkı sağladıklarını belirten Kılıç, eğitmenlere ve kursiyerlere teşekkür etti.

Belediye bünyesinde düzenlenen eğitim kurslarından 594, müzik kurslarından 112, geleneksel sanat kurslarından 76, meslek edindirme kurslarından ise 89 kişinin yararlandığı bildirildi.