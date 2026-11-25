Samsun'un Bafra ilçesinde lise öğrencilerine yönelik yapay zeka okuryazarlığı eğitimi düzenlendi.

Bafra Gençlik Merkezince Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesinin toplantı salonunda düzenlenen eğitimde, gençlik liderleri öğrencilere yapay zekanın çalışma prensipleri, kullanım alanları ve etik kurallar hakkında teorik ve uygulamalı bilgi verdi.

Öğrencilere ders çalışma, araştırma ve proje hazırlama süreçlerinde yapay zeka araçlarının verimli kullanımı anlatıldı. Eğitimde yanlış bilgi üretimi, telif hakları ve kişisel verilerin korunması konularına da değinildi.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, amaçlarının gençleri teknolojinin tüketicisi değil, üreticisi yapmak olduğunu belirterek, "Artık yapay zekayı bilmeyen değil, onu doğru kullanan genç kazanacak." dedi.

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Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Muhammet Ocak da eğitime katkı sağlayan gençlik merkezi çalışanlarına teşekkür etti.

Eğitimin ardından karekod aracılığıyla gerçekleştirilen çevrim içi sınavda başarılı olan öğrencilere sertifika verildi.

Yetkililer, eğitimlerin ilçedeki diğer okullarda da sürdürüleceğini bildirdi.