Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Gülsan Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çalışmalar hız kesmeden sürerken, esnaf ve hak sahipleriyle yüzde 96 uzlaşma sağlandı, yıkım oranı ise yüzde 85’e ulaştı.

Samsun’un şehircilik geleceği açısından büyük önem taşıyan Gülsan Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında hem hak sahipleriyle uzlaşma süreci hem de sahadaki yıkım çalışmaları kararlılıkla yürütülüyor. Gülsan Sanayi Sitesi’nde yürütülen dönüşümle birlikte bölgenin daha düzenli, modern ve yaşanabilir bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla Samsun’un şehircilik vizyonuna katkı sunacak yeni bir yaşam alanının ortaya çıkması amaçlanıyor.

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Hak sahipleri ile yüzde 96 uzlaşma

Gülsan’daki dönüşüm sürecinde Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ortak aklı merkeze alan ve şeffaf yaklaşımı ön plana çıkıyor. Projenin önemli aşamalarından biri olan hak sahipleriyle görüşmeler, oluşturulan Kentsel Dönüşüm Ofisleri aracılığıyla yürütülüyor. Hak sahiplerinin sürece ilişkin sorularına yanıt bulabildiği, taleplerini doğrudan iletebildiği ve süreç hakkında bilgi alabildiği ofisler, dönüşümün şeffaf bir anlayışla ilerlemesine katkı sağlıyor. Şeffaf ve uzlaşmacı bir anlayışla sürdürülen süreçte gelinen noktada hak sahiplerinin yüzde 96’sıyla uzlaşma sağlandı.

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Yıkımların yüzde 85’i tamamlandı

Uzlaşma sürecindeki yüksek oran, dönüşüm çalışmalarının ilerlemesine de önemli katkı sunuyor. Dönüşümde gelinen son aşamada alandaki yapıların yüzde 99'u boşaltılırken, 744 yapı ve toplam bin 496 bağımsız birimin yıkımı tamamlandı. Böylece Gülsan Sanayi Sitesi'nde yıkım oranı yüzde 85 seviyesine ulaştı. Kalan yıkım çalışmaları ise tahliyesi tamamlanan alanlarda planlı ve kontrollü şekilde sürdürülüyor.

Samsun’un sanayi de yeni kimliği Toybelen

Dönüşüm kapsamında esnafın Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşınması sürerken, taşınma süreci tamamlanan esnaflar yeni ve modern iş yerlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Toybelen Sanayi Sitesi’nde ticari hareketlilik her geçen gün artarken buna paralel doğan ihtiyaçlara da Büyükşehir Belediyesi çözüm üretiyor. Bu kapsamda Toybelen Sanayi Sitesi'nde 21 bağımsız birimden oluşan restoran ve lokanta alanlarının inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Yüzde 80’i tamamlanan restoran ve lokanta alanlarının kısa sürede hizmete açılması planlanıyor.

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"Kent kimliğini güçlendirmeyi arzu ediyoruz"

Kentsel dönüşüm çalışmalarının önemine vurgu yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Kentsel dönüşüm, yalnızca eski ve yıpranmış yapıların yenilenmesinden ibaret değil; şehirlerin geleceğini güvenli, sağlıklı ve planlı bir şekilde inşa etmenin de en önemli adımlarından biri. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu farkındalıkla dönüşüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gülsan Sanayi Sitesi’nde yürüttüğümüz çalışma da Samsun’umuz için önemli bir fırsat sunuyor. Bir taraftan bölgenin daha modern, güvenli, düzenli ve yaşanabilir bir yapıya kavuşmasını hedeflerken bir taraftan da kent kimliğini güçlendirmeyi arzu ediyoruz. Dönüşümü planlarken yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, gelecek nesillerin beklentilerine de cevap vermesini amaçlıyoruz. Bu anlayışla Gülsan’da dönüşümü kararlılıkla sürdürüyoruz. Yüzde 96 uzlaşma ve yüzde 85 yıkım oranı ile önemli bir mesafeyi geri de bıraktık. Ekiplerimizin alanda hummalı çalışması devam ediyor. Biz süreci uzlaşmacı ve şeffaf bir modelle sürdürürken bu yolda bizimle yürüyen, yanımızda olan tüm hemşehrilerimize de teşekkür ediyorum" dedi.