Kış mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte Ladik Akdağ'da kar yağışı etkili oldu. Karla kaplanan dağlar, ağaçlar ve doğal alanlar bölgeye farklı bir güzellik kattı. Samsun'un önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Akdağ'da oluşan beyaz örtü, doğanın kış güzelliğini gözler önüne serdi.

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