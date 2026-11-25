Samsun'da otomobilin yolcu minibüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin yolcu minibüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin yolcu minibüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
G.B. (22) idaresindeki 57 ABJ 146 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Kürtün Köprüsü viyadüğü altında makas atarak ilerlediği sırada, yolcu indirmek için bankete yanaşan M.L. (36) yönetimindeki 55 M 0021 plakalı minibüse arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile minibüsteki yolculardan A.Ö. (51) ve A.H. (50) yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Yapılan kontrollerde, otomobil sürücüsünün sürücü belgesinin daimi olarak iptal edildiği belirlendi.
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