Samsunspor, Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Isınma koşusu ve fizik kondisyon çalışması yapan futbolcular, basına kapalı bölümde taktik ağırlıklı çalıştı.
İdmana sakatlığı devam eden Celil Yüksel katılmadı.
Samsun ekibi, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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