Samsun'da kamyonun otomobile çarptığı trafik kazası güvenlik kamerasında
Samsun'un İlkadım ilçesinde kamyonun otomobile çarptığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde kamyonun otomobile çarptığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İ.C. (50) yönetimindeki 55 AHD 947 plakalı kamyon, Derecik Mahallesi Anadolu Bulvarı'nda Atakum istikametine seyir halindeyken A.Y. (49) idaresindeki 34 CFJ 51 plakalı şerit değiştirmeye çalışan otomobile arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, bariyere çarparak durdu.
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan A.Ç. (44) yaralandı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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