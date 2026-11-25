Samsun'da kadına yönelik şiddetle mücadele etkinliği düzenlendi
Samsun'un Bafra ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bilgilendirme etkinliği düzenlendi.
Samsun'un Bafra ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bilgilendirme etkinliği düzenlendi.
Bafra Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ile Bafra Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Meydanı'nda bilgilendirme standı kuruldu.
"Şiddete dur de" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte 6 personel tarafından 733 vatandaşa Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve ALO 183 Sosyal Destek Hattı hakkında bilgi verilerek broşür dağıtıldı.
Broşürlerde, "İhtiyacın olduğu anda KADES", "Şiddete seyirci kalma ALO 183'ü ara" ve "Tek tuşla şiddetin karşısında, kadınların yanında KADES" mesajlarına yer verildi.
Etkinlikte vatandaşlar, eldiven takıp ellerini boyayarak "Şiddete Dur De!" yazılı panoya el izi bıraktı.
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