Broşürlerde, "İhtiyacın olduğu anda KADES", "Şiddete seyirci kalma ALO 183'ü ara" ve "Tek tuşla şiddetin karşısında, kadınların yanında KADES" mesajlarına yer verildi.

"Şiddete dur de" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte 6 personel tarafından 733 vatandaşa Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve ALO 183 Sosyal Destek Hattı hakkında bilgi verilerek broşür dağıtıldı.

Bafra Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ile Bafra Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Meydanı'nda bilgilendirme standı kuruldu.

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