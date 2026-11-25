Samsun Atakum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından "Öğretmenler Günü Özel Konseri" verildi.

Atakum Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla Ata Sahne Sanat Merkezinde özel gece düzenledi. Yoğun katılımın olduğu programda, belediyenin Türk halk müziği korosu, Şef Hızır Aydın yönetiminde sahneye çıktı. Solo ve koro performansların sergilendiği konserde, Türk halk müziğinin birbirinden seçkin eserleri seslendirildi. Öğretmenlere özel hazırlanan repertuar merkezde sanat şöleni yaşatırken, koristlerin güçlü yorumu ayakta alkışlandı.

"Sevmeyi, saygıyı ve sorgulamayı öğretir"

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, programda yaptığı konuşmada öğretmenlik mesleğinin kutsal bir meslek olduğuna dikkat çekerek, "Bir ülkenin geleceği, yetiştirdiği nesillerle değişir. Ve bu nesillere sadece bilgiyi değil; düşünmeyi, sevmeyi, saygıyı ve sorgulamayı öğretenlere öğretmen denir. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenlerimiz için ‘Öğretmenler yeni nesil sizin eserini olacaktır’ sözü de bunun en iyi göstergesidir. Bu anlamda Cumhuriyetimizin ilk öğretmeni Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere geleceğimize emek veren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum" dedi.

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Konsere katılan öğretmenler de programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.