SamsunsporAmed Sportif Faaliyetler maçına giderken Tekkeköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Samsunspor taraftarı genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 24 Ekim günü Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi’nde meydana geldi. Savaş Çoban idaresindeki 55 ASV 743 plakalı araç ile Birol Balçık yönetimindeki 55 AKM 103 plakalı araç çarpıştı. SamsunsporAmed maçına giderken kaza yapan araçta yolcu olarak bulunan Alper Daş (26) ağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan Daş, ameliyata alınmak üzere özel hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Daş, yapılan müdahaleye rağmen dün gece hayatını kaybetti.

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Samsunspor taraftarı Alper Daş için bugün Samsun’un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’nde bulunan 30 Ağustos Kadifekale Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Samsunspor’un da çiçek gönderdiği cenaze namazının ardından Daş, Derecik Mezarlığı’ndaki aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı.