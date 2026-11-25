Samsun Atakum Belediyesinin düzenlediği "Şiddetsiz Dünya Mümkün" programı, kadına yönelik şiddete tepki göstermek isteyen çok sayıda kadını bir araya getirdi. Kadınlar, basın açıklamasının ardından "Umut Ağacı"na mesajlarını astı.

Atakum Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık etkinlikleri düzenledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen program, Ata Sahne’de "Gizli Sayılar" filminin gösterimiyle başladı. Film, 1960’larda NASA’da çalışan üç kadının ırkçılık ve cinsiyetçilikle mücadelesini konu alıyor.

Program kapsamında Özgecan Kadın Danışma Merkezi önünde basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını okuyan Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, şiddetle mücadelenin ortak sorumluluk olduğunu vurguladı. Yıldız, "Bugün burada yalnızca bir günü anmak için değil, kadınların yaşam hakkını savunmak ve kadına yönelik şiddete karşı kararlılığımızı göstermek için bir aradayız. Kadına yönelik şiddet bir aile meselesi değil, insan hakları ve toplumsal sorumluluk meselesidir. Şiddet, görmezden gelindiğinde ve karşısında sessiz kalındığında da devam eder. Hiçbir kadın şiddeti hak etmez ve hiçbir gerekçe bir kadının yaşam hakkından daha değerli değildir. Kadınların kendilerini güvende hissettiği, eşitlik ve adaletin hâkim olduğu bir toplum kurmak hepimizin sorumluluğudur. Şiddet nedeniyle yaşamını yitiren kadınları saygıyla anıyor, mücadele eden tüm kadınlarla dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz" dedi.

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Etkinlikler kapsamında, şiddet nedeniyle hayatını kaybeden kadınların fotoğraflarının yer aldığı sergi de ziyarete açıldı. Sergi, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Atakum Belediye Meclisi Üyesi Vildan Kumbasar, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şafak Ari Emir, Gülşah Türkel, Nazan Güneysu ve çok sayıda kadın, şiddetsiz bir toplum için merkezin bahçesindeki "Umut Ağacı"na mesajlar astı. Program, şiddet mağduru kadınların anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen fidan dikim etkinliğiyle sona erdi.