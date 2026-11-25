Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün "Kadın Girişimciliği ve Kadın İstihdamı" teması kapsamında, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) öncülüğünde TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu ve Samsun Model Fabrika iş birliğiyle düzenlenen "Kadın Mühendis Dönüşüm Okulu", üçüncü dönem mezunlarını verdi.

Geçen yıl nisan ayında başlatılan ve 2026 yılında da devam eden program kapsamında ilk 3 dönemde 40 kadın mühendis, yalın üretim ve dijital dönüşüm odaklı eğitimlerini başarıyla tamamlayarak endüstri 4.0, yalın üretim, dijital dönüşüm ve verimlilik alanlarında yetkinlik kazandı. Kadın mühendisler, atölye çalışmalarıyla bölgedeki firmaların dönüşüm projelerine her dönemde 10 hafta boyunca doğrudan katkı sundu. 30 kursiyer, programın ardından bölgedeki OSB müdürlükleri, Model Fabrika ve sanayi işletmelerinde dönüşüm elçileri olarak istihdam edildi. Mühendislerin sürekli gelişimi, OKA tarafından dönem dönem organize edilen yeşil dönüşüm, yapay zeka ve iş geliştirme gibi temalarla desteklendi.

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"Kadın Mühendis Dönüşüm Okulu Mezuniyet Programı", OKA’da gerçekleştirildi. Kadın Mühendis Okulu 3. Dönem mezunlarına sertifikaları, düzenlenen törenle protokol tarafından verildi.

"Mezunlarımızın yüzde 70'i istihdam edildi"

Törende konuşan TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, "Kadın Mühendis Okulu, üniversitelerde elde edilen teorik bilgiyi sanayinin ihtiyaçlarıyla buluşturarak genç kadınlarımızı iş hayatına hazırlayan örnek bir model oluşturmuştur. Projemizin ilk üç döneminde toplam 45 kadın mühendisimiz eğitim almıştır. Mezunlarımızın yaklaşık yüzde 70'i sanayi ve teknoloji alanlarında istihdam edilmiştir. Bu sonuç, doğru iş birlikleri ve fırsatlar oluşturulduğunda kadınlarımızın neleri başarabileceğinin çok güzel bir göstergesidir. Bizim için en büyük başarı, genç kadınlarımızın aldıkları eğitimi iş hayatına taşımaları, üretime katkı sağlamaları ve kendi kariyer yolculuklarını güvenle inşa etmeleridir. Sevgili kadın mühendislerimiz, bugün aldığınız sertifikayı yalnızca bir eğitim programını tamamladığınızın belgesi olarak görmeyin. Bunu meslek hayatınızda yeni kapılar açacak önemli bir kazanım olarak değerlendirin" dedi.

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"Kadın Mühendis Dönüşüm Okulu 2027'de de devam edecek"

Kadın Mühendis Dönüşüm Okulu'nun 2027 yılında da kursiyer kabul edeceğini ifade eden OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, "2024 yılının son çeyreğinde imzaladığımız protokol sonrasında 2025 yılında Kadın Mühendis Okulu'nun ilk programını başlattık ve bugün ne mutlu ki bize, ilk programdan mezun olan arkadaşlarımız ve 2. programdan mezun olan arkadaşlarımız organize sanayi bölgesi müdürlüklerinde, bölgemizdeki sanayi sektöründeki firmalarda ve Model Fabrika'da istihdam hayatına katıldılar. Şimdi 4'üncüsünü uygulamanın da onurunu yaşıyoruz. 2027 yılında da yine Kadın Mühendis Dönüşüm Okulu olarak bu programı uygulamaya devam edeceğiz. Kadın Mühendis Dönüşüm Okulu'nu durağan bir program olarak yürütmek istemiyoruz. Bu süreci de eklediğimiz yeni programlarla zenginleştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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"Samsun ve ülkemizin dönüşümüne katkı sağlayacağız"

Okuldan sertifika alan kadın mühendislerle Türkiye ve Samsun'un sanayi ve teknoloji dönüşümüne katkı sağlayacaklarını vurgulayan Dicle, "Ben de meslek hayatımda 23 yılı geride bıraktım. Yıllar çok hızlı geçiyor. Mezuniyet belgeleri şu an sizin için böyle bir son gibi gözükse de aslında yeni başlangıçların işareti. Kabul edelim ki yeni başlangıçlar zor ama önemli olan sizin o zorluklar karşısında ne kadar güçlü durduğunuz, değişen şartlara ne kadar iyi uyum sağlayabildiğiniz ve günün sonunda vazgeçmemeniz. Asla vazgeçmeyin. Bu süreçte yakınlarınız, iş arkadaşlarınız, aileniz, ‘yapamazsınız' diyecekler size. Bunları duyacaksınız ama o ‘yapamazsınız' sesini azaltıp içinizdeki ‘ben yapabilirim' sesini yükseltmeniz lazım. Asla vazgeçmezseniz başaramayacağınız hiçbir şey yok. Bunu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Umarım bundan sonraki süreçte aldığınız sertifikalarla birlikte iş hayatında Samsun, bölgemiz ve ülkemiz için güzel projelerin içinde oluruz. Hep birlikte ülkemizin ve Samsun'un dönüşümüne katkı sağlarız" şeklinde konuştu.

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"Samsun emin adımlarla ilerliyor"

Samsun'un sanayi ve teknoloji üssü olma noktasında önemli bir mesafe kat ettiğini belirten Samsun Vali Yardımcısı Vekili ve Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince ise "Samsun, küresel rekabette oyuncu olması ve Türkiye'de üretim üssünün kaydırıldığı bir merkez olması hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bununla birlikte Kalkınma Ajansı, organize sanayi bölgelerimiz ve Model Fabrikamızla beraber teknoloji, finansman, ulusal ve uluslararası piyasalara erişim ve güncel piyasaların bizden istediği ekonomik ve ticari konularda; özel yalın üretim, teknolojik dönüşüm, dijital değişim ve verimliliğin sürekliliğinin sağlanması noktasında hem ilimiz hem bölgemiz hem de ülkemiz için çok ciddi katkılar ve emekler ortaya konuldu. Bugün burada Kadın Mühendis Dönüşüm Okulu'ndan mezun olacak arkadaşlarımızın ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi'ne, ilimizin ve ülkemizin kalkınmasına, sanayisine ve ticaretine katkı sağlamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Protokol konuşmalarının ardından söz alan Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi Samsun Model Fabrika Direktörü Onur Berberoğlu, program hakkında sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından Kadın Mühendis Dönüşüm Okulu 3. dönem mezunlarına ve "Kuzeyin Dijital Yıldızları: Kadın Mühendis Dönüşüm Okulu Dijital Yetkinlik Geliştirme Programı" kapsamında gerçekleştirilen "Yapay Zeka, Prompt Mühendisliği ve İş Süreçlerinde Uygulama" modülüne katılan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.