İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmada şüphelinin E.B. (23) olduğunu belirledi.

Seyyar satıcılık yapan A.G. (34), Atakent Mahallesi 3130 Sokak'ta 2 gün önce tanımadığı bir kişinin kendisini darbettiğini, yere düştüğü sırada başını kaldırıma çarptığını belirterek şikayetçi oldu.

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