Programda söz alan emekli öğretmen Nazım Kale ise organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere emekli öğretmenler adına teşekkür etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun da emekli öğretmenlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, yıllarca öğrencilerin yetişmesine katkı sağlayan öğretmenlere teşekkür etti.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, öğretmenlerin yetişmesinde emeği bulunan emekli eğitimcilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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