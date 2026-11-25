Samsun'da otomobille çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan yolcu minibüsünün sürücüsü yaralandı.
Giriş: 25.11.2026 - 22:31 Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan yolcu minibüsünün sürücüsü yaralandı.
A.Y'nin (26) kullandığı 55 ASH 065 plakalı otomobil ile S.A. (55) idaresindeki 55 M 4840 plakalı minibüs, Samsun-Sinop kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki kavşakta çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan minibüs sürücüsü, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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