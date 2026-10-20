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        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Gökdoğan avcıları suçüstü yakalandı: Toplam 1 milyon 566 bin TL ceza uygulandı

        Gökdoğan avcıları suçüstü yakalandı: Toplam 1 milyon 566 bin TL ceza uygulandı

        – Samsun'da Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde gökdoğan yakalamaya çalışan 2 kaçak avcı, avda kullandıkları güvercinle birlikte suçüstü yakalandı. 2 kaçak avcıya toplam 1 milyon 566 bin TL cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Gökdoğan avcıları suçüstü yakalandı: Toplam 1 milyon 566 bin TL ceza uygulandı

        – Samsun'da Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde gökdoğan yakalamaya çalışan 2 kaçak avcı, avda kullandıkları güvercinle birlikte suçüstü yakalandı. 2 kaçak avcıya toplam 1 milyon 566 bin TL cezai işlem uygulandı.

        Kızılırmak Deltası Ramsar Alanı ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda ellerinde gökdoğan avında kullandıkları güvercinle av yapmak isteyen 2 kaçak avcı, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin ortaklaşa çalışmaları neticesinde suçüstü yakalandı. Uluslararası Doğa Koruma Birliğinin Kırmızı Listesi'nde Asgari Endişe kategorisinde yer alan gökdoğanları yakalayamadan belirlenen avcılara, 2872 sayılı Çevre Kanunu'ndan ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'ndan idari para cezası verildi.

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        Her iki kaçak avcının elindeki avlanma ekipmanlarına ve canlılara el konulurken, kaçak avcılara 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'ndan ve 2872 sayılı Çevre Kanunu'ndan 1 milyon 566 bin 156 TL idari para cezası verilip tazminat uygulandı.

        Kaçak avcıların yakalandığı görüntüler ise müdürlüğün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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