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        Canik'ten 24 şehre birlik ve kardeşlik yolculuğu

        Samsun Canik Belediyesi, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hayata geçirdiği projeyle gençleri Çanakkale'nin yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki şehirlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Proje aracılığıyla milli birlik ve beraberlik bilincinin güçlendirilmesi, gençler arasında kardeşlik bağlarının pekiştirilmesi ve teknoloji alanında bilgi paylaşımının artırılması hedefleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 14:37 Güncelleme:
        Canik'ten 24 şehre birlik ve kardeşlik yolculuğu

        Samsun Canik Belediyesi, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hayata geçirdiği projeyle gençleri Çanakkale’nin yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki şehirlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Proje aracılığıyla milli birlik ve beraberlik bilincinin güçlendirilmesi, gençler arasında kardeşlik bağlarının pekiştirilmesi ve teknoloji alanında bilgi paylaşımının artırılması hedefleniyor.

        Canik Belediyesi, ilçedeki gençlerin farklı şehirleri tanımalarına, tarihi ve kültürel değerleri yerinde öğrenmelerine ve yenilikçi teknolojiler hakkında bilgi edinmelerine imkân sağlayacak yeni bir projeyi hayata geçiriyor. "Canik'ten Çanakkale'ye, Çanakkale'den Mezopotamya'ya: Birlik ve Kardeşlik Yolculuğu" adıyla hazırlanan proje kapsamında, Çanakkale'nin de aralarında bulunduğu 24 şehre yönelik farklı gezi rotaları oluşturulacak.

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        Proje çerçevesinde düzenlenecek ziyaretlerde gençler, şehirlerdeki teknoloji üretim merkezlerini, teknoloji geliştirme bölgelerini ve tarihi alanları inceleme fırsatı bulacak. Ayrıca gerçekleştirilecek "Gençlik Buluşmaları" ile Canikli gençler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki akranlarıyla bir araya gelecek. Buluşmalarda yenilikçi teknolojiler, kültürel değerlerin paylaşılması ve ortak proje geliştirme konularında istişareler yapılacak.

        Kardeşlik vurgusu

        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, projenin yalnızca kültürel gezilerden ibaret olmadığını, gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sunmayı ve farklı bölgelerdeki gençler arasındaki iletişimi güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

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        Projenin kültürel gezilerin ötesinde, gençlerin yenilikçi teknolojilere yönelik bilgiler edinecekleri ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendirecekleri bir perspektif çizdiğine işaret eden Başkan Sandıkçı, "Canik'imizde eğitime yönelik desteklerimizi sürdürürken, genç kardeşlerimizin ufuklarını genişleteceği projelerimize yenilerini ekliyoruz. Bu çerçevede hayata geçirdiğimiz 'Canik'ten Çanakkale'ye, Çanakkale'den Mezopotamya'ya: Birlik ve Kardeşlik Yolculuğu' projemizle gençlerimizi, şehitler diyarı Çanakkale ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizle buluşturacağız. Canikli gençlerimizin, bölgelerimizdeki gençlerimizle birlikte teknoloji üretim noktalarında incelemelerde bulunmalarını, bu yolculukta kazanacakları tecrübelerle yenilikçi teknolojilere dair yeni projeler geliştirmelerine imkân sunacağız. Güçlü kardeşlik bağlarımızın daha da perçinlenmesini hedeflediğimiz bu güzide projemizle genç kardeşlerimiz, ayrıca tarihi alanları da ziyaret edecek. Alanında uzman rehberler eşliğinde düzenleyeceğimiz projemiz çerçevesinde öğrencilerimizi kafileler halinde yolcu edeceğiz. Canik'te milli ve manevi değerli güçlü, yeteneklerinin farkında olan nesiller yetiştirmek hedefiyle örnek olan yeni projeleri uygulamaya almayı sürdüreceğiz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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