GÜNCELLEME 2 - Samsun'da bir fabrikada elektrik akımına kapılan 3 işçi öldü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir fabrikada çalışan 3 işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.



Kutlukent Mahallesi'ndeki demir çelik fabrikasında atık suyun toplandığı kuyuda su pompası arızasını gidermek için çalışan Naci Gezer (46), Mustafa İnanç (50) ve Yusuf Çekiç (47) elektrik akımına kapıldı.



İhbar üzerine bölgeye AFAD, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, 3 işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



AFAD görevlilerince kuyudan çıkarılan cesetler, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi.





Olayın ardından fabrikada üretime ara verildi.



Olayla ilgili adli ve idari soruşturma kapsamında 1 başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Cumhuriyet savcıları, 3 kişilik bilirkişi heyetiyle olay yerine giderek incelemede bulundu.



Soruşturmanın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince yürütüldüğü öğrenildi.



Öte yandan, işçilerden 2 çocuk babası Naci Gezer'in cenazesi, İlkadım ilçesindeki Hz. Ömer Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi.





Diğer 2 işçinin cenazelerinin ikindi namazından sonra toprağa verileceği öğrenildi.



