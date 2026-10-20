Kalp kapağı kaçağında yeni umut: "Triklip"

– Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yanık, açık kalp ameliyatı olması yüksek risk taşıyan veya ileri yaştaki hastalar için geliştirilen kapalı ve ameliyatsız bir yöntem olan Triklip işleminin, kalp kapağı kaçağı bulunan hastalar için çok önemli bir tedavi yöntemi olduğunu söyledi.

Medicana International Samsun Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'nden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yanık, yeni bir tedavi yöntemi olan Triklip işlemi hakkında bilgi verdi. Özellikle açık kalp ameliyatı olması yüksek risk taşıyan veya ileri yaştaki hastalar için geliştirilen ameliyatsız, kapalı yöntemle yapılan işlemin birçok hastaya umut ışığı olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Yanık, "Triklip, kalpte triküspit kapak denilen, kalbin sağ tarafında bulunan kapakta ileri derecede yetmezlik olduğunda yapılan bir işlem. Triküspit kapağa yapılan bir mandallama işlemi neticesinde bir klips koyuyoruz ve kapağın yaprakçıklarını birbirine yaklaştırarak kapaktaki ileri derecedeki kaçağı azaltmaya yönelik bir işlem uyguluyoruz. Bu işlem, ameliyat gerektirmeden kapalı yöntemle yapılan bir işlem" dedi.

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"Kalp kapağında yetmezlik olan hastalara yapılıyor"

Minimal invaziv bir girişimsel yöntemle hastalığı tedavi ettiklerinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Yanık, "Bu işlem, triküspit kapağında yetmezlik olan hastalara yapılıyor. İleri derecede yetmezliği olan hastalarda bu işlemi uyguluyoruz. Ayrıca bu hastaların iyi bir medikal tedavi alması lazım. Hastalar optimal bir tedavi almalarına rağmen nefes darlığı, karında ve bacaklarda şişlik şikâyetleri devam ediyorsa ve kapakta yapılan tetkiklerde ileri derecede yetmezlik görülüyorsa bu hastalar Triklip işlemi açısından değerlendirilmelidir. Bu işlem anjiyografi laboratuvarında yapılıyor. Anjiyo gibi kapalı yöntemle uyguluyoruz. Anjiyoya göre kompleks bir işlem. Anestezi eşliğinde yapılıyor, hasta uyutuluyor ve entübe şekilde uygulanıyor. Hastayı uyuttuktan sonra, yemek borusundan transösefageal ekokardiyografi ile kalbi görüntülüyoruz. Klipsi koyarken, mandallama yaparken çok iyi görmemiz ve kaçağın nerede olduğunu tespit ederek mandalı o bölgeye yerleştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

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"Kaçak olan yere mandal koyuluyor"

İşlemle alakalı da bilgi veren Yanık, "İşleme kasık bölgesindeki toplardamardan girerek kalbin sağ tarafına ulaşıyoruz. Sağ kulakçıkla sağ karıncık arasındaki triküspit kapağın uygun görülen yerine mandalı koyup, eş zamanlı görüntülemeyle işlemin başarılı olup olmadığını, kaçağın azalıp azalmadığını görerek işlemi gerçekleştiriyoruz. İşlem yaklaşık 11,5 saat sürüyor. İşlemden 12 saat sonra hasta uyanıyor. Hastayı bir gece yoğun bakımda tutmak gerekiyor. Sonrasında bir gün de servis yatışı oluyor. Hastanın klinik durumuna göre 12 gün sonra taburcu olabilecek duruma geliyor. Hastalarda ileri derecede triküspit yetmezliği varsa, hastanın bu durumdan kaynaklanan sık şikâyetleri bulunuyorsa ve aynı zamanda sık hastane yatışı yapıyorsa bu hastalara söz konusu işlemin uygulanması gerekiyor. Çünkü bu hastaların ilaç tedavisi dışında başka bir şansı olmuyor. Hastalar bir aylık sürenin 1015 gününü hastanede geçirmek zorunda kalıyor. Bir hafta sonra tekrar hastaneye gelerek aynı süreci yaşıyorlar. O nedenle bu hastalar için çok uygun ve ideal bir yöntem" şeklinde konuştu.

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Yanık, ayrıca Triklip işlemini hastalara uygulamaya başladıklarını ve olumlu sonuçlar aldıklarını sözlerine ekledi.