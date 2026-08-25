Ordu'da ırmakta boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince bilinci kapalı halde ambulansa alınan ve ilk olarak Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Çocuğun kaybolduğunu fark eden çevredekilerin suya girerek yaptığı aramalar sonucunda Eren sudan çıkarıldı.

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