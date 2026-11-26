Samsun’un Havza ilçesinde, iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dolandırıcılık olaylarının önlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Özel bir tesiste düzenlenen toplantıda vatandaşlara iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verilirken, bu tür girişimlere karşı dikkatli ve tedbirli olunmasının önemi vurgulandı. Çalışma kapsamında dağıtılan broşürlerde, telefonla arayarak kendisini polis, asker, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere karşı dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı.

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Vatandaşların kişisel bilgilerini ve banka hesap bilgilerini kesinlikle tanımadıkları kişilerle paylaşmamaları gerektiğine dikkat çekilen bilgilendirmede, şüpheli telefon aramalarına ve mesajlara itibar edilmemesi istendi. Yetkililer, muhtemel bir dolandırıcılık girişimiyle karşılaşılması veya mağduriyet yaşanması durumunda vakit kaybetmeden emniyet birimlerine başvurulması gerektiğini belirtti.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşların bilinçlendirilmesine ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceği ifade edildi.