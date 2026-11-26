Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, her zaman genç girişimcilerin yanında olduklarını söyledi.

Genç girişimci ve aile danışmanı Melek Yeşilyurt, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret etti. Kendi işini kurarak girişimcilik yolunda önemli bir adım atan Yeşilyurt, ocak ayında hizmete açmayı planladığı kliniğin davetiyesini Murzioğlu'na takdim ederek, yeni girişimi hakkında bilgi verdi. Kentte kendi klinik merkezini açmaya hazırlandığını belirten Yeşilyurt, "Mesleki eğitimim ve edindiğim deneyimler doğrultusunda kendi klinik merkezimi açarak yeni bir başlangıç yapıyorum. Bilgi ve birikimimi doğup büyüdüğüm memleketim Samsun'da değerlendirmek, burada yaşayan ailelere ve çocuklara alanım doğrultusunda hizmet sunmak istiyorum. Kendi işimi kurarak hayallerimi gerçekleştirmek ve şehrime fayda sağlamak benim için ayrı bir mutluluk" dedi.

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"Genç girişimcilerin yanındayız"

Genç girişimcilerin kendi iş fikirlerini hayata geçirmesinin ve ekonomik hayatta daha fazla yer almasının önemine dikkat çeken Murzioğlu ise, girişimcilik ruhunun şehirlerin gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Gençlerimizin kendi alanlarında cesaretle adım atarak iş hayatına katılmalarını çok önemsiyoruz. Her yeni girişim, şehrimiz için yeni bir değer ve yeni bir kazanım demektir. Özellikle yetişmiş insan kaynağımızın bilgi ve tecrübesini Samsun'da değerlendirmesi, kendi işini kurarak hizmet ve istihdam alanı oluşturması son derece kıymetli. Melek Hanım'a bu girişiminden dolayı teşekkür ediyor, yeni kliniğinin kendisine ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.