Vezirköprü'de fırın denetimleri
Samsun'un Vezirköprü ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlara yönelik hijyen ve gıda güvenliği denetimi gerçekleştirildi.
Samsun'un Vezirköprü ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlara yönelik hijyen ve gıda güvenliği denetimi gerçekleştirildi.
Vezirköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya erişebilmesi amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde, işletmelerin hijyeni, üretim alanlarının temizliği, ekmek gramajları ile gıda güvenliği standartlarına uygunluğu denetlendi. Ekipler, yapılan incelemeler neticesinde mevzuata aykırı durum tespit edilen işletmelere yönelik gerekli uyarı ve işlemleri yaptı.
Öte yandan ekipler, vatandaşların sağlıklı ve güvenli şartlarda üretilen gıdalara ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirtti.
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