Salıpazarı'na yeni mesire alanı kazandırılıyor

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, Salıpazarı Belediyesi tarafından Yavaşbey Mahallesi Göne mevkisinde yapılacak mesire alanı için çalışmalara başlandı.





Belediye Başkanı Refaettin Karaca, proje alanında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.





Karaca, incelemeleri sırasında bölgede piknik yapan vatandaşlarla da bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.



Göne mevkisinin doğal güzellikleriyle ilçenin önemli noktalarından biri olduğunu belirten Karaca, vatandaşların aileleriyle birlikte huzur içinde vakit geçirebilecekleri modern bir mesire alanı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.



Hemşehrilerinin hafta sonlarını ve boş zamanlarını doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir ortamda geçirebilmeleri amacıyla Göne Mesire Alanı Projesi'ni başlattıklarını ifade eden Karaca, "Burası sadece piknik yapılan bir alan olmayacak. Ailelerin, çocukların ve gençlerin keyifle vakit geçirebileceği sosyal bir yaşam alanı haline gelecek. İlçemize değer katacak güzel bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.



Proje kapsamında mesire alanı çevresinin beton duvar ile çevrilerek daha düzenli ve güvenli hale getirileceğini belirten Karaca, beton duvar üzerine monte edilecek çit sistemiyle alanın korunmasının sağlanacağını kaydetti.



Düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından vatandaşlar için daha konforlu ve kullanışlı bir piknik alanı oluşturulmasının hedeflendiğini ifade eden Karaca, doğal yapısı korunarak düzenlenecek Göne Mesire Alanı'nın özellikle yaz aylarında vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği dinlenme ve piknik alanlarından biri olmasının beklendiğini söyledi.



Salıpazarı Belediyesinin, ilçede sosyal yaşamı güçlendirecek ve vatandaşların yaşam kalitesini artıracak projeleri hayata geçirmeye devam ettiği bildirildi.







