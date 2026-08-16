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        Samsun açıklarında konteyner bulundu

        Samsun'un Alaçam ilçesi açıklarında bulunan ve balıkçılar tarafından limana çekilen konteynerden çay çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 18:18 Güncelleme:
        Samsun açıklarında konteyner bulundu

        Samsun'un Alaçam ilçesi açıklarında bulunan ve balıkçılar tarafından limana çekilen konteynerden çay çıktı.

        Alaçam ilçesi açıklarında, sahilden yaklaşık 3 mil uzaklıkta balıkçı tekneleri tarafından bir konteyner tespit edildi.

        Balıkçılar tarafından çekilen konteyner, Alaçam Toplu Köyü Limanı mevkisine kadar getirildi.

        Balıkçıların yardımıyla karaya çıkarılan konteyner, jandarma ekiplerince kontrollü şekilde açıldı.

        Yapılan incelemede, konteynerde çay bulunduğu öğrenildi.

        Denizde kaldığı sürede ıslanan çayların imha edileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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