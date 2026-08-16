Samsun açıklarında konteyner bulundu

Balıkçılar tarafından çekilen konteyner, Alaçam Toplu Köyü Limanı mevkisine kadar getirildi.

Alaçam ilçesi açıklarında, sahilden yaklaşık 3 mil uzaklıkta balıkçı tekneleri tarafından bir konteyner tespit edildi.

Samsun'un Alaçam ilçesi açıklarında bulunan ve balıkçılar tarafından limana çekilen konteynerden çay çıktı.

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