Samsun Kültür Yolu Festivali'nde çini sanatı tanıtıldı

Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen çini atölyesinde katılımcılar, geleneksel çini sanatını tanıma ve uygulama imkanı buldu.



Kentte 20 Haziran'da başlayan ve 28 Haziran'a kadar sürecek festival kapsamında konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere kadar farklı alanlarda çok sayıda kültür ve sanat etkinliği gerçekleştiriliyor.



Festival etkinlikleri kapsamında Samsun Müzesi'nde düzenlenen atölyede kursiyerlere çini sanatının tarihçesi ve yapım aşamaları anlatıldı. Katılımcılar daha sonra seramik yüzeyler üzerine desen çalışmaları yaparak uygulamalı eğitim aldı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Serdar Güngör, AA muhabirine, festival kapsamında somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarının yer aldığı bir serginin de ziyaretçilerle buluştuğunu söyledi.



Atölye çalışmalarının devam ettiğini belirten Güngör, "İlk olarak katılımcılara çini sanatı hakkında genel bilgiler veriyoruz. Ardından bu kadim sanatı deneyimlemelerini sağlıyoruz. Sır altı boyalarla seramik yüzeyler üzerine dekorlama yaparak bir çininin baştan sona üretim aşamalarını uygulamalı olarak gösteriyoruz." dedi.



Atölyeye katılan Büşra Zırı da yaklaşık 6-7 aydır çini sanatıyla ilgilendiğini ifade ederek, "Çiniyle uğraşmak çok keyifli. Özellikle fırın sonrası ortaya çıkan sonuçları görmek heyecan verici. Bazen desen yerleştirme ve ölçülendirme aşamalarında zorlanıyoruz ancak diğer tüm aşamalar oldukça zevkli." diye konuştu.

