Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun Kültür Yolu Festivali'nde çini sanatı tanıtıldı

        Samsun Kültür Yolu Festivali'nde çini sanatı tanıtıldı

        Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen çini atölyesinde katılımcılar, geleneksel çini sanatını tanıma ve uygulama imkanı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 11:34 Güncelleme:
        Samsun Kültür Yolu Festivali'nde çini sanatı tanıtıldı

        Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen çini atölyesinde katılımcılar, geleneksel çini sanatını tanıma ve uygulama imkanı buldu.

        Kentte 20 Haziran'da başlayan ve 28 Haziran'a kadar sürecek festival kapsamında konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere kadar farklı alanlarda çok sayıda kültür ve sanat etkinliği gerçekleştiriliyor.

        Festival etkinlikleri kapsamında Samsun Müzesi'nde düzenlenen atölyede kursiyerlere çini sanatının tarihçesi ve yapım aşamaları anlatıldı. Katılımcılar daha sonra seramik yüzeyler üzerine desen çalışmaları yaparak uygulamalı eğitim aldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Serdar Güngör, AA muhabirine, festival kapsamında somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarının yer aldığı bir serginin de ziyaretçilerle buluştuğunu söyledi.

        Atölye çalışmalarının devam ettiğini belirten Güngör, "İlk olarak katılımcılara çini sanatı hakkında genel bilgiler veriyoruz. Ardından bu kadim sanatı deneyimlemelerini sağlıyoruz. Sır altı boyalarla seramik yüzeyler üzerine dekorlama yaparak bir çininin baştan sona üretim aşamalarını uygulamalı olarak gösteriyoruz." dedi.

        Atölyeye katılan Büşra Zırı da yaklaşık 6-7 aydır çini sanatıyla ilgilendiğini ifade ederek, "Çiniyle uğraşmak çok keyifli. Özellikle fırın sonrası ortaya çıkan sonuçları görmek heyecan verici. Bazen desen yerleştirme ve ölçülendirme aşamalarında zorlanıyoruz ancak diğer tüm aşamalar oldukça zevkli." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Kaçırılan Karaal işkenceyi anlattı! Kilit 5 isim yakalandı!
        Kaçırılan Karaal işkenceyi anlattı! Kilit 5 isim yakalandı!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Birleşik Krallık'ta dört yılda beşinci başbakanlık seçimi
        Birleşik Krallık'ta dört yılda beşinci başbakanlık seçimi
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        Rekabet’ten Threads açıklaması!
        Rekabet’ten Threads açıklaması!
        Cinsel istismar mağduru Oya'yı katleden nişanlıya büyük ceza!
        Cinsel istismar mağduru Oya'yı katleden nişanlıya büyük ceza!
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel ise TBMM'de
        Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel ise TBMM'de
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Arif ile Ceylan'ın kemikleri 3 mağarada bulundu! Aile kararıyla töre infazı!
        Arif ile Ceylan'ın kemikleri 3 mağarada bulundu! Aile kararıyla töre infazı!
        "Yanlış kayaya çarptı"
        "Yanlış kayaya çarptı"
        "İstenmeyen çocuktum"
        "İstenmeyen çocuktum"
        Gol düellosunda kazanan Norveç!
        Gol düellosunda kazanan Norveç!

        Benzer Haberler

        Samsun'da 211 milyon TL'lik atık su yatırımda sona yaklaşıldı
        Samsun'da 211 milyon TL'lik atık su yatırımda sona yaklaşıldı
        Hem diyaliz hemşiresi hem ralli pilotu
        Hem diyaliz hemşiresi hem ralli pilotu
        Samsun'da emekli öğretmen bağlama yapımını geleceğe taşıyor
        Samsun'da emekli öğretmen bağlama yapımını geleceğe taşıyor
        Samsun'da hayvancılıkta verimliliği artırmaya yönelik eğitim
        Samsun'da hayvancılıkta verimliliği artırmaya yönelik eğitim
        "Bağımlılığa Karşı Sahadayız" Projesi Yakakent esnafına anlatıldı
        "Bağımlılığa Karşı Sahadayız" Projesi Yakakent esnafına anlatıldı
        Gençlerde kanser alarmı: "Biyolojik erken yaşlanma erken yaşta kanser vakal...
        Gençlerde kanser alarmı: "Biyolojik erken yaşlanma erken yaşta kanser vakal...